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Президент України вирішив проблему забезпечення житлом постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві

25 червня 2020 року - 19:04

Президент України вирішив проблему забезпечення житлом постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві

Президент України Володимир Зеленський вирішив проблему забезпечення житлом постраждалих мешканців багатоквартирного будинку в Києві, де 21 червня стався вибух. Глава держави вручив потерпілим сертифікати на перші 12 квартир.

Президент особисто, наодинці поспілкувався з двома постраждалими, які втратили близьких. Люди розповіли, що втікали, не взявши з собою нічого, без документів, аби врятуватися.

«Розумію, що словами тут не допоможу. Але все одно – мої глибокі співчуття. Ми всі знаємо, як боляче втрачати близьких. Звертайтеся, допоможемо, чим можемо», – зазначив Володимир Зеленський.

Люди, які втратили близьких, попросили відновити документи та встановити справедливість, щоб ті, хто допустив вибух, були покарані.

Сьогодні квартири одержали люди, які втратили близьких, і ті, хто має малолітніх дітей. Всі інші родини отримають житло впродовж місяця, його видаватимуть кожні десять днів. Оселі, які одержать постраждалі, розташовані в новобудові.

«Ми готові допомагати. Всі 40 квартир – під нашим особистим контролем – ми віддамо впродовж найближчих днів», – сказав Президент.

За словами Глави держави, всі нові квартири, запропоновані постраждалим, класом і рівнем кращі, ніж ті, в яких вони жили раніше. Володимир Зеленський поставив завдання Київському міському голові Віталію Кличку проконтролювати, щоб у цих помешканнях було зроблено ремонт.

Оселі підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількості кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

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