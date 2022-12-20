Президент України вирушив до США з офіційним візитом

Після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом.

21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

