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Підтримуйте наш нескорений Бахмут і його захисників – звернення Президента України
Підтримуйте наш нескорений Бахмут і його захисників – звернення Президента України

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Президент України вирушив до США з офіційним візитом

21 грудня 2022 року - 08:01

Після відвідання передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України Володимир Зеленський вирушив до Сполучених Штатів Америки з офіційним візитом. 

21 грудня у Вашингтоні він зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким обговорить всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету й відновлення територіальної цілісності.

Глава Української держави також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.
 

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