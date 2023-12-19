Президент України: Вірю, що новий уряд Польщі усуне штучну блокаду українсько-польського кордону

Президент Володимир Зеленський переконаний, що від штучної блокади українсько-польського кордону зазнала збитків не лише Україна, а й Польща, і сподівається, що новий польський уряд на чолі з Дональдом Туском успішно подолає цей виклик.

Відповідаючи на запитання польського журналіста на підсумковій пресконференції в Києві, Глава держави подякував Польщі, польському суспільству та Президенту Анджею Дуді за допомогу Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

«Вважаю, що ми з вами брати. Ви нам допомагали як могли. Це факт», – сказав Володимир Зеленський.

«Ви знаєте, як ставляться українці до поляків? З великою симпатією, любов'ю. Навіть коли в Україні всі бачили, що в нас конфлікт на рівні лідерів, українці почали захищати вас – не мене, хоча я захищав їхні інтереси. Це життя сусідів, близьких людей», – додав Президент.

Водночас він зазначив, що експорт зерна був питанням виживання для України, адже Росія заблокувала Чорне море, тож експортувати збіжжя наша держава могла лише суходолом.

«Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. Я сказав: «Просто дайте нам вивезти». Але нам не дали. І це було неправильно», – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, з квітня до вересня 2023 року ситуація з блокуванням кордону була дуже складною, і українська сторона втратила частину врожаю та сотні мільйонів доларів. Президент нагадав, що Європейський Союз був проти блокади експорту українського зерна.

Глава держави подякував Румунії, яка підтримала Україну й допомогла вижити українським фермерам.

«Фінансово Польща втратила. Ми побудували залізничний коридор через Молдову та Румунію. Ми побудували коридор Чорним морем», – розповів Володимир Зеленський.

Водночас Президент зазначив, що після виборів у Польщі сформовано новий уряд, який може сприяти владнанню ситуації на кордоні.

«У мене був контакт із Президентом Дудою, він вітав нас із нашими важливими святами й навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли ситуацію. Віритиму, що новий уряд розблокує (кордон. – Ред.). Ця блокада штучна. Ми готові, щоб у Польщі люди нічого не втрачали, але не можна політизувати питання зерна, коли у нас усе заблоковано... У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні ЄС. Вірю, що ми все вирівняємо. Дуже вірю й хочу в це вірити», – сказав Глава держави.