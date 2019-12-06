Президент України висловив співчуття у зв’язку з катастрофою пасажирського літака в Казахстані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих унаслідок катастрофи пасажирського літака в Казахстані 27 грудня.

«3 великим сумом і болем дізнався про численні жертви катастрофи пасажирського літака, який 27 грудня 2019 року виконував рейс Алмати – Нур-Султан. Від імені народу України та від себе особисто прошу передати щирі співчуття та слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання найшвидшого одужання пораненим», – йдеться в листі Володимира Зеленського, адресованому Президенту Республіки Казахстан Касиму-Жомарту Токаєву.