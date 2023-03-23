Президент України виступив у онлайн-форматі на засіданні Європейської ради та розповів про п'ять ключових причин затягування війни й віддалення миру

Президент Володимир Зеленський виступив у онлайн-форматі на черговому засіданні Європейської ради, яке відбувається у Брюсселі. Глава держави здійснив онлайн-включення з вагона потяга АТ «Укрзалізниця» під час робочої поїздки регіонами України.

«Радий вітати вас сьогодні так само, як і завжди, але все ж у дещо іншому форматі. Зараз я відвідую міста, які Росія намагається зруйнувати. Міста Донбасу, наш Харків – один із центрів сходу Європи, наш Херсон – уже звільнений від російської окупації, але який страждає від постійних російських терористичних ударів», – розповів Президент учасникам засідання.

Він наголосив, що перебуває в дорозі, адже використовує кожну можливість, щоб підтримати дух українців і наблизити час вигнання з нашої країни російського терористичного контингенту, який мріє лише про те, щоб поширити своє зло, зокрема й на інші європейські міста.

«Не дай боже нікому у світі бачити свої міста спорожнілими через загрозу терористичних ударів – як Краматорськ чи десятки інших міст Донбасу; зі зруйнованими будинками – зруйнованими російською артилерією; із фанерою замість скла у вікнах там, де люди все ж намагаються жити. Повністю знищені, розбиті обстрілами села, як у нашій Херсонській області та всюди, куди дістають російські окупанти. Закинуті – бо заміновані – поля... Не дай боже нікому цього побачити у своїй країні», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: якщо у співпраці України та Європи не буде зволікань чи стагнації, якщо спільні зусилля будуть рішучо спрямовані на українську перемогу, то перемога буде вже цього року.

«Що швидше ми з вами спільно діємо, то більше життів рятуємо», – зауважив він.

Глава держави відзначив тісну співпрацю в оборонній, енергетичній сферах, економічну взаємодію, десять затверджених санкційних пакетів Євросоюзу проти Росії, допомогу міжнародній юстиції у притягненні до відповідальності російських воєнних злочинців. Окремо Президент подякував тим, хто бере участь у запропонованій Естонією ініціативі щодо постачання та виробництва снарядів для української артилерії, хто підтримує роботу Міжнародного кримінального суду та зусилля України зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зусилля із запуску компенсаційного механізму.

«Все це – докази, що Європа вміє захищати свої цінності та має хоробрість не підкорятися терору», – переконаний Володимир Зеленський.

Водночас Президент назвав пʼять ключових небезпек, які віддаляють Україну та Європу від завершення війни й досягнення миру.

Зокрема, це зволікання з постачанням українській армії далекобійних ракет і сучасних літаків, зволікання з ухваленням нових жорстких санкційних пакетів, зволікання з реалізацією української формули миру та організацією «саміту миру», зволікання з інтеграцією України до Європейського Союзу.

«Можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть», – заявив Глава держави.

У контексті євроінтеграційних перспектив України Володимир Зеленський наголосив, що навіть попри російську агресію наша держава продовжує розвиток інституцій за європейськими стандартами.

«Результати очевидні: ми вистояли у війні, наші інституції діють попри все, фінансова система, банки, усі державні послуги, соціальна сфера. І критично важливо, щоб не було затягування у зближенні України та Євросоюзу. Це важливо і для захисту України, і для захисту європейської системи. Це відповідає об'єктивній потребі посилювати Європу постійно, бо лише постійне посилення гарантує незмінну стійкість», – зазначив Володимир Зеленський.

Він заявив, що Україна готова до рішення про початок уже цього року переговорів щодо членства у Євросоюзі.

Президент наголосив, що війна вчить лідерів того, що чесність у відносинах між союзниками гарантує перемогу.

«Я чесно відзначив п'ять ключових небезпек, п'ять причин затягування цієї війни та віддалення миру. Маємо зробити все, щоб затягування не було. І справді можемо це зробити. Європа вміє бути рішучою. Я знаю, що ви вмієте цінувати час. Хай кожна зустріч, кожна дискусія, кожен день нашої спільної роботи наближає повернення миру й звільнення нашої землі та всієї Європи від російського зла. Якщо Європа зволікатиме, зло може встигнути перегрупуватись і налаштуватися на роки війни. У ваших силах не допустити цього. У наших із вами спільних силах звільнити Україну від російської агресії вже цього року», – констатував Володимир Зеленський.

Чергове засідання Європейської ради триває 23–24 березня у Брюсселі. У ньому беруть участь глави держав та урядів країн – членів ЄС. Засідання Європейської ради присвячено обговоренню нещодавніх подій у зв’язку з агресивною війною РФ проти України та подальшої підтримки нашої держави з боку ЄС.