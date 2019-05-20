Президент України вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністрів закордонних справ та оборони і Голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради України подання про звільнення з посад двох міністрів і Голови Служби безпеки України.

Так, Глава держави звернувся до Парламенту щодо звільнення Павла Клімкіна з посади Міністра закордонних справ України, Степана Полторака – з посади Міністра оборони України. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади Голови Служби безпеки України.

У поданнях зазначається, що Глава держави діє на підставі Конституції та відповідних законів України. Президент України наполягає на невідкладному розгляді Парламентом цих питань.

Крім того, в Адміністрації Президента України готуються матеріали щодо звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України.