Президент України Володимир Зеленський і Президент Угорщини Янош Адер обговорили співпрацю двох країн у продовженні міжнародного тиску на Росію

Під час зустрічі з Президентом Угорщини Яношем Адером, який прибув на інавгурацію Володимира Зеленського, Президент України відзначив, що Угорщина однією з перших у світі визнала незалежність України.

Глава держави наголосив, що російська агресія на сході та окупація Росією Криму вимагають продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію.

Володимир Зеленський також зауважив, що сподівається на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта.

Президент України підкреслив важливість практичних кроків у економіці, розвитку інфраструктури, соціальній сфері, прикордонній співпраці, які допомогли б зблизити Україну та Угорщину і показати взаємовигідний реальний результат взаємодії.

Володимир Зеленський також подякував Яношу Адеру за привітання з перемогою на виборах і вступом на посаду Президента України.