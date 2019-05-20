Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Далею Грібаускайте

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Далею Грібаускайте, яка прибула на інавгурацію 20 травня. Глава держави подякував пані Грібаускайте за привітання зі вступом на посаду. Він зазначив, що чинна Президент Литви є справжнім і надійним другом України.

Володимир Зеленський відзначив внесок Далі Грібаускайте у зміцнення стратегічного партнерства двох країн і висловив переконання, що воно має нові перспективи.

Глава держави також відзначив особисті зусилля Далі Грібаускайте, спрямовані на підтримку України у захисті суверенітету і на практичну допомогу для реалізації реформ, відбудови Донбасу.

Крім цього, Президент підкреслив важливу роль Литви у просуванні України до ЄС і НАТО та у зміцненні обороноздатності нашої держави.

Особливу подяку Володимир Зеленський висловив за лікування українських військових, які отримали поранення на сході, та можливість їхньої реабілітації у медичних закладах Литви.