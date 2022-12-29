Президент України Володимир Зеленський вручив волонтерам відзнаки «Золоте серце»

Глава держави вручив представникам українського волонтерського руху відзнаки Президента України «Золоте серце».

Нагорода заснована указом Президента України від 5 грудня 2022 року № 825 з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у надання допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків.

Володимир Зеленський висловив подяку волонтерам за їхню важку та надзвичайно важливу роботу.

«Хочу подякувати за посилення наших сил оборони з 2014 року. І хочу подякувати – бо в цьому впевнений – за те, що ви наближаєте нашу перемогу, починаючи з 24 лютого, щодня, щогодини, щохвилини», – сказав він.

Президент наголосив, що відзнака «Золоте серце» символізує відданість волонтерів Україні та захисникам нашої держави.

«Цього року заснована відзнака «Золоте серце». Я вважаю, що саме таке серце у вас і в усіх представників волонтерського руху. Хочу подякувати вам за ваше серце, за ваш час, за життя, бо багато з вас цілковито змінили своє життя з перших днів цієї війни. І за вашу безмірну любов до України й до наших прекрасних людей і міцних воїнів», – зазначив Глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять волонтерів, які віддали свої життя за Україну.

Володимир Зеленський побажав волонтерам у новому, 2023 році, перемоги України у війні з агресором.

«Бажаю вам усім, щоб новий рік став роком нашої перемоги. Бо це найголовніше, чого очікує кожен і кожна з нас. Я бажаю вам лише перемоги!» – сказав Глава держави.

За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху відзнаку Президента України «Золоте серце» отримали представники волонтерських організацій і рухів, які сприяють забезпеченню оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії та подоланню її наслідків.