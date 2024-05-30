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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»
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Президент України вперше зустрівся з Президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті

1 червня 2024 року - 19:43

Президент України вперше зустрівся з Президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті

На полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамошем-Ортою, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.

Глава Української держави подякував Президенту Демократичної Республіки Тимор-Лешті за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії.

Володимир Зеленський наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру та подякував Жозе Мануелю Рамошу-Орті за підтвердження його участі в заході.

«Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру», – сказав Президент України.

Він зазначив, що одним із ключових питань на Саміті буде пункт Формули миру щодо продовольчої безпеки.

Глава Української держави висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю з Тимором-Лешті, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Президента країни відвідати Україну.

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Робочий візит Президента України до Республіки Сінгапур для участі в Азійському саміті з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла»

1 червня 2024 року - 17:33
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