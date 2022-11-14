Президент України вручив державні нагороди українським військовим, які звільняли Херсонщину

У межах робочої поїздки на деокуповану частину Херсонщини Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися під час звільнення Херсона та області.

Глава держави наголосив, що визволення територій дається Україні нелегко. За цим – колосальні зусилля українських захисників.

«Ворог нічого просто так нам не віддає. У цій війні ми платимо дуже високу ціну. Свобода коштує нам життя і здоров’я наших найкращих людей», – сказав Президент.

Він подякував воїнам за мужність і самовідданість у захисті України.

«Вітаю вас зі звільненням Херсона. Бажаю здоров'я вам, вашим сім'ям, дітям. І вперед, до перемоги! Слава Україні!» – зазначив Глава держави.

Зокрема, Президент присвоїв звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка» сержанту Андрію Орлову, який із березня 2022 року бере участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації.

У вересні у складі розвідувальної групи військовослужбовець здійснював вдале коригування вогню артилерії та авіації по скупченню сил противника в районі населеного пункту Мала Сейдеминуха Херсонської області. Було знищено техніку та особовий склад ворога.

Розвідувальна група також вела стрілецький бій із переважальними силами противника. У результаті ворог відступив. Під час бою сержант зазнав осколкового поранення вуха та шиї. 10 листопада у складі розвідувального загону Андрій Орлов брав участь у звільненні Снігурівки та особисто підняв прапор над будівлею районної адміністрації.

Орденом Богдана Хмельницького І ступеня Глава держави нагородив командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Херсон», бригадного генерала Олександра Тарнавського. Завдяки його вмілому керівництву наступальною операцією вдалося досягти мінімальних втрат особового складу, озброєння та військової техніки й виконати завдання зі звільнення правобережної частини Херсонської області та міста Херсона (загалом понад 80 населених пунктів).

Крім того, за особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено майора Юрія Брехаря, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – капітана Михайла Фрішніча. 23 воїни отримали від Президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, 12 захисників – орден «За мужність» ІІІ ступеня.