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Президент України вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

22 січня 2023 року - 09:50

Президент України вшанував пам’ять Героїв Небесної Сотні

У роковини трагічної загибелі активістів Євромайдану Сергія Нігояна та Михайла Жизневського покладено квіти від Президента України Володимира Зеленського до місць загибелі Героїв України на вулиці Грушевського в Києві.

Також у День Соборності від імені Глави держави до пам’ятного хреста на столичній Алеї Героїв Небесної Сотні встановлено кошик квітів.

Покладання квітів до пам'ятників та пам'ятних знаків Героям Небесної Сотні передбачено здійснювати щорічно у День Героїв Небесної Сотні, День Незалежності України, День Гідності та Свободи, а також у День Соборності України на підставі Указу Президента України від 11.01.2015 року № 69 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

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