Президент України вшанував пам'ять в'язнів нацистських концтаборів

У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Крім того, відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі, а також до пам'ятного знака «Пам'ять на майбутнє» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

«Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини – Бухенвальді – ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення. Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни», – зазначив Президент України.

Глава держави висловив пошану співвітчизникам, які пройшли через пекло нацистських концтаборів і здолали всі випробування.

«Бажаю всім здоров’я, віри й наснаги у боротьбі за краще майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.