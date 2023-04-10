Президент України вшанував пам’ять жертв нацистських концтаборів

У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу «Бабин Яр» у місті Києві.

Також відбулося покладання квітів до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі та пам’ятного знака «Пам’ять заради майбутнього» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр».

Україна пам’ятає всіх, кого вбив і скалічив нацистський режим у роки Другої світової війни. Як пам’ятає про кожного українця й українку, які загинули у XXI сторіччі в концтаборах і катівнях російської держави-агресора.

Володимир Зеленський наголошує: ми зробимо все, щоб визволити наших співвітчизників із таборів і в’язниць новітніх нацистів – російського тоталітарного режиму. Лише спільними зусиллями всього цивілізованого світу можна подолати агресора та не допустити експансії тоталітаризму на Європейському континенті.

Довідка. 11 квітня у світі відзначається День визволення в’язнів нацистських концтаборів, започаткований у 1991 році рішенням Генеральної Асамблеї ООН. 11 квітня 1945-го в’язні нацистського концтабору в Бухенвальді, дізнавшись про підхід союзницьких військ, підняли інтернаціональне повстання проти гітлерівців, а коли у концтабір увійшли американські військові, повстанці повністю його контролювали.

Всього на території Німеччини та окупованих нею країн діяло понад 14 тисяч концтаборів, через які за роки війни пройшло більш як 18 мільйонів осіб, значна частина з яких загинула.