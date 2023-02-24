Президент України взяв участь у відеозустрічі лідерів «Групи семи»

Україна вистояла впродовж року повномасштабного вторгнення Росії й почала звільняти свої землі від окупації, тож необхідно докласти зусиль, щоб уже цьогоріч агресію було подолано й у нашу країну повернувся мир. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу у форматі відеоконференції на зустрічі лідерів «Групи семи».

«Ми вистояли в цей рік. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вами можемо зробити цей рік – 2023-й – роком завершення російської агресії, роком повернення миру, роком звільнення нашої землі й наших людей із російської неволі», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував лідерам і народам країн «Великої сімки» за солідарність, єдність і допомогу Україні протягом минулого року.

Зокрема, Глава держави висловив подяку Президенту США Джозефу Байдену та всьому американському суспільству за консолідацію світу на захист свободи й фундаментальний внесок у спроможність України рухатися до перемоги.

«Дякую, пане Президенте, за черговий потужний пакет підтримки. Дякуємо вам, американці та Конгрес», – сказав Глава Української держави.

Він також подякував Японії та голові уряду Фуміо Кішіді за якісну організацію роботи G7, лідеру Франції Еммануелю Макрону – за незмінну підтримку України й принципів, на яких базується життя на Європейському континенті, голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні – за чіткий вибір цінностей свободи й людяності, яких російському агресору ніколи не знищити.

Президент висловив подяку Прем’єр-міністру Ріші Сунаку й усьому британському народу за велику силу, якою вони діляться з Україною і яка слугує стабілізації міжнародних відносин; Премʼєр-міністру Джастіну Трюдо та народу Канади – за щире бажання допомагати, яке перетворюється на дії.

Крім того, Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу й усім німцям за рішучість, яка допомагає захищати Україну та Європу й стане одним із найважливіших джерел майбутнього тривалого й справді надійного миру для європейців.

Глава держави також висловив подяку Президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за підтримку курсу України на вступ до Євросоюзу.

«Це ваше стратегічне бачення Європи. Саме такий погляд, якого не вистачало в європейських інституціях протягом десятиліть. Тепер це бачення є», – акцентував Володимир Зеленський.

Учасники зустрічі «Групи семи» у закритому форматі обговорили актуальні питання порядку денного.