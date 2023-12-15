Президент України взяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося у Львові

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке відбулося у Львові.

У заході також узяли участь: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, члени уряду та голови обласних адміністрацій. В онлайн-режимі також виступили європейські та американські чиновники.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба, на засіданні були присутні 93 члени Конгресу, зокрема 50 очільників міст, сіл і селищ. На онлайн-зв’язку перебували 1619 членів Конгресу.

Відкриваючи засідання, Президент зазначив, що Україна має рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу, і це – інституційний доказ, що наша держава буде членом ЄС.

«Наступного року маємо опрацювати разом із Євросоюзом предметні деталі, рамки для переговорів і почати процес повної інтеграції державних інституцій, правових норм і реалій життя до стандартів Євросоюзу. Це не лише законодавча робота щодо законів і правил, а й робота щодо реалій нашого життя, які мають бути такими, щоб справді відчувалося, що Україна готова до вступу. Це спільне завдання всіх в Україні, хто працює в системі державної влади та місцевого самоврядування», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував, що головне завдання зараз – це оборона України. Тож на місцевому рівні також має бути зроблено все заради перемоги – від підходу до виділення коштів і до інших важливих для суспільства питань.

«Хочу зараз звернути увагу кожного й кожної, що життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є тим самим життям України. Життям, яке ми маємо захистити від агресії Росії», – додав він.

Глава держави наголосив, що захист України – це обов’язок кожної й кожного, зокрема й тих, хто зараз не перебуває на фронті.

Зі свого боку Андрій Єрмак акцентував, що Україна підійшла до чергового визначального моменту війни: або українське суспільство піддасться втомі, або продовжить боротися, переможе агресора й відбудує країну.

«Але це можливо лише за двох умов. Перша – це єдність. Здатність забути чвари й переступити через власні амбіції заради спільної справи. Друга – це праця. Повна віддача. На межі, а то й за межею можливого. Єдина країна, єдина мета, спільні зусилля – це і є наша формула успіху», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак поінформував членів Конгресу про результати нещодавніх візитів Глави держави та підсумки міжнародних переговорів на найвищому рівні.

«Міжнародна підтримка триває й триватиме до перемоги. З різних країн до нас надходять усе нові пакети оборонної та фінансової допомоги. Крок за кроком посилюються санкції. Вчора було ухвалено вже 12-й пакет санкцій ЄС. І вчора ж ми подолали ще один бар’єр до членства у Євросоюзі. Рішення про початок переговорів щодо вступу України ухвалено», – повідомив він.

Також, за словами керівника Офісу Глави держави, відбувається перезапуск відносин України з державами Глобального Півдня та їх залучення до реалізації Формули миру Президента Володимир Зеленського. Триває активна робота з партнерами щодо спільного оборонного виробництва, яка вже дає результати.

Щодо ситуації всередині України, то, як зазначив Андрій Єрмак, у кожного регіону має бути своя карта розвитку, розуміння галузей, які слід стимулювати, та реальні проєкти.

«І знову наголошу: люди – понад усе. Це найдорожчий ресурс країни. Ми всі отримали чітке завдання від Президента. Влада – і центральна, і місцева – має говорити з людьми. Ми маємо знати їхні прагнення, їхні потреби, маємо розуміти їхній біль. Знати, що з усім цим робити. І робити», – акцентував очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зауважив, що учасникам підсумкового в цьому році засідання Конгресу місцевих та регіональних влад необхідно зосередитися на питаннях безпеки громад у зоні бойових дій та на деокупованих територіях, захисті енергетичного сектора та критичної інфраструктури. Також серед пріоритетів – відбудова, затвердження місцевих бюджетів, освіта й охорона здоров’я, ветеранська політика.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зі свого боку наголосив на важливості єдності для перемоги над ворогом.

«Ми не повинні ділити громади. Ми не повинні в громадах вести дискусії, що в державі повинен бути бюджет війни, а в нас – бюджет процвітання. Ми єдині, тому сильні, ми сильні та правдиві, тому переможемо», – наголосив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що після ухвалення рішення про початок переговорів про вступ до ЄС на Україну чекає шлях, який потребуватиме надзвичайно великої роботи. Зокрема, за його словами, у національне законодавство буде необхідно імплементувати ще майже 2740 актів права ЄС.

«Це наш обсяг роботи на наступні роки, яку ми маємо виконати», – розповів очільник уряду.

Учасники засідання заслухали доповідь віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної про програми прикордонного співробітництва Interreg Next на період 2021–2027 років, можливості для регіонів, посилення регіонального розвитку та прикордонної співпраці в контексті інтеграції до ЄС.

Міністр оборони України Рустем Умєров, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та голова Служби безпеки Василь Малюк доповіли про забезпечення безпеки в територіальних громадах країни в умовах воєнного стану.

У межах нового формату засідання Конгресу місцевих та регіональних влад відбулося інтерактивне спілкування з представниками місцевої влади. Раніше на сайті Конгресу було розміщено перелік питань, які порушувалися на попередніх засіданнях Конгресу та його президії. Понад 900 голів громад шляхом голосування визначили найважливіші та найактуальніші питання. На сьогоднішньому засіданні Конгресу голови громад особисто озвучили перед профільними міністрами ті питання, які набрали найбільшу кількість голосів.

Зокрема, було розглянуто питання щодо процедури призову військовослужбовців з допомогою місцевого самоврядування, реабілітації військових, забезпечення українського теле-, радіо-, мобільного сигналу та інтернету.

Також питання стосувалися затвердження на законодавчому рівні умов щодо придбання та передачі ЗСУ необхідного обладнання на місцевому рівні, надання фінансової підтримки місцевим бюджетам із державної скарбниці для забезпечення безкоштовного харчування дітей війни. Обговорювався також доступ органів місцевого самоврядування до кадастрової карти, забезпечення ліками жителів віддалених населених пунктів тощо.

До учасників засідання Конгресу у відеоформаті звернулися: Президент Литви Гітанас Наусєда, спеціальний представник США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер, директор Генерального директорату Європейської комісії з питань регіональної політики Славомір Токарський, міністр оборони Естонської Республіки Ханно Певкур, президент Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Алвес Кордейру та директор Регіонального бюро Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) з питань Європи та СНД Івана Живкович.