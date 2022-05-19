Президент України: Я пишаюся тим, що українець – це модно у світі

Цінності, які захищає український народ у боротьбі з агресором, – це і є національна ідея, довкола якої об’єдналася наша країна й увесь світ. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти.

«Ми іноді шукаємо національну ідею… Для кожного з нас може бути своя національна ідея. Але подивіться на спільні цінності, які ми захищаємо, – це і є національна ідея. Самостійність, незалежність, наша Україна», – сказав Глава держави.

За його словами, український народ об’єднався, захищаючи від ворога важливі для себе речі: нашу українськість, наших дітей, наш культуру.

«Тепер ми всі об’єднані. Ми точно розуміємо, хто ми, чим ми відрізняємося від наших сусідів, хто за що бореться. Ми – однакові. Однаково прекрасна держава. І ми всі об’єднані. Нарешті наш народ об’єднався. На жаль, через таку криваву причину, але нарешті це відбулося – об’єднання народу, держави, суспільства, ментальності, ідеї, об’єднання сучасного, а значить, буде й об’єднання майбутнього. Це прекрасно», – наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, українці не лише згуртувалися самі, а й об’єднали навколо себе інші країни. І цікавість до України нині відчувається в усьому світі – як серед політиків, так і серед звичайних громадян: люди хочуть приїхати в Україну й подивитися на наш героїчний народ. І це – зміна світової ментальності, переконаний Глава держави.

«Ми самі не повірили, що ми – така нація. Ми – велика українська нація. І Європа, і Сполучені Штати шоковані й сумніваються, чи змогли б вони так, чи ні», – зауважив Президент.

«Я пишаюся тим, що українець – це модно у світі. Це звучить дуже круто. Україна сьогодні у світі номер один. Я пишаюсь усім, що належить до історії України, починаючи з мови та наших традицій», – наголосив Володимир Зеленський.

На його переконання, українці заслужили на таке визнання світу й на таке ставлення, хоча зараз проходять чи не найскладніший і дуже кривавий етап.

Утім, Глава держави висловив тверде переконання, що ця війна закінчиться, українські міста будуть деблоковані, продовжиться переозброєння нашої армії, з’явиться сучасна протиповітряна оборона, щоб безпекова ситуація дозволяла нашій країні жити й розвиватися, незважаючи на деяких сусідів.

Президент також наголосив, що Україна потребує молоді, і висловив сподівання, що після завершення війни українці, які виїхали за кордон, повернуться.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні радий бачити в українських студентів енергію та впевненість.

«Впевненість – це саме те, що об’єднало наш народ і дало силу нашій армії. І допомогло Збройним Силам України стати удвічі більшими завдяки впевненості нашого народу», – сказав Глава держави.

