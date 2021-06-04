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Звернення Глави держави за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони 4 червня

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Президент України запропонував спільно з Литвою провести Євробаскет

7 липня 2021 року - 10:31

Президент України запропонував спільно з Литвою провести Євробаскет

Президент України Володимир Зеленський запропонував організувати спільне проведення Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу (Євробаскет). Про це він заявив на відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині» у Вільнюсі.

«Відомо, що баскетбол у Литві є другою релігією і справді національним видом спорту. І, попри тотальну любов українців до футболу, баскетбол також дуже популярний у нашій державі. Тож я хочу запропонувати ідею спільної організації Україною й Литвою одного з наступних чемпіонатів Європи з баскетболу (Євробаскет)», – сказав Глава Української держави у своєму виступі.

Володимир Зеленський нагадав, що в Україні такий турнір міг бути проведений ще у 2015 році, готувалася відповідна інфраструктура, але з об’єктивних причин цей захід не відбувся.

«Тому ідея спільного проведення баскетбольного турніру – не лише про реалізацію масштабного проекту в цій сфері. Я переконаний, що для українців та литовців така ініціатива стане доброю нагодою об’єднати зусилля й довести, що ми здатні проводити великі події реально світового масштабу», – зазначив Президент України.

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Візит Президента України до Литовської Республіки

6 липня 2021 року - 13:17
Президент України Володимир Зеленський на запрошення литовського колеги Гітанаса Наусєди взяв участь у святкових заходах з нагоди відзначення Дня державності Литви, 6 липня 2021 року. У межах робочого візиту до Литви Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні на тему «Сильна Україна у сильній європейській та євроатлантичній родині», 7 липня 2021 року
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