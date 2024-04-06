Президент України запросив амбасадорів United24 на саміт до річниці заснування платформи

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з амбасадорами фандрейзингової платформи United24 в онлайн-форматі.

«Я дуже хочу поговорити з вами напередодні другої річниці заснування United24. І запрошую вас усіх долучитися до саміту й знову відвідати Україну. Це дуже важливо для нас. Ми зустрічалися минулого року, але цьогоріч це ще важливіше, і ви розумієте чому», – сказав Глава держави.

На саміті, який відбудеться в Києві, Україна прагне зібрати всіх амбасадорів і ключових партнерів.

У зустрічі взяли участь: філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, астронавт NASA Скотт Келлі, засновник Virgin Group Річард Бренсон, актори Міша Коллінз, Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Кетрін Винник та Іванна Сахно, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, представники гурту Imagine Dragons Вейн Сермон, Бен МакКі та Мак Рейнольдс.

Володимир Зеленський подякував світовим зіркам за підтримку України та українців, допомогу зі збором коштів у цей непростий час. Кожен із них відповідає за свій напрям: захист українського неба, розвідувальні дрони, розмінування, медичну допомогу, відбудову житлових будинків та освітніх закладів, облаштування шкільних укриттів.

«Я щасливий, що є частиною вашої команди. Дякую, що впродовж усього цього часу, усього цього шляху – шляху до перемоги – ми разом. Я дуже вдячний кожному з вас за ваші донати, політику підтримки й ваші голоси, які чують у всьому світі. Це дуже важливо», – сказав Глава держави й додав, що вдячний, зокрема, і засновнику World Central Kitchen Хосе Андресу. Благодійник не зміг долучитися до зустрічі через трагедію, яка спіткала його команду. Володимир Зеленський висловив співчуття Хосе Андресу та працівникам його організації у зв’язку із загибеллю колег.

Під час зустрічі обговорили плани щодо подальшої співпраці. Зосередилися на посиленні підтримки України, зокрема серед американців.

Довідка. Фандрейзингова платформа United24 запрацювала 5 травня 2022 року за ініціативою Володимира Зеленського. Серед 24 амбасадорів проєкту – актори, режисери, підприємці, музиканти, науковці, спортсмени та навіть астронавт. Завдяки їхній підтримці та зусиллям донорів зі 110 країн світу за цей час на підтримку нашої країни було акумульовано понад 625 млн дол. Ці кошти спрямували на закупівлю безпілотників різних типів, морських дронів, систем протидії дронам, обладнання для розмінування, інкубаторів для передчасно народжених дітей, автомобілів швидкої допомоги, а також на відбудову 26 мостів, багатоквартирних будинків, шкіл та облаштування укриттів для дітей.