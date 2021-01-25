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Президент України заснував стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії переможцям учнівських олімпіад і гранти на навчання за кордоном

28 січня 2021 року - 13:12

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 27/2021 «Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти».

Документ передбачає заснування президентських стипендій для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати; премій для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів; грантів на навчання за кордоном.

«Це наші найкращі учні. І ми будемо мотивувати їх старатися й надалі. Такі талановиті й цілеспрямовані діти побудують сильну та успішну Україну», – зазначив Глава держави.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів України має у двомісячний строк розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів Президента.

Також уряд має передбачати у державному бюджеті України видатки на відповідні виплати.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №27/2021

Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти
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