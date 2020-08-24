Президент України здійснить офіційний візит до Республіки Австрія

15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.