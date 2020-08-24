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Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

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Президент України здійснить офіційний візит до Республіки Австрія

10 вересня 2020 року - 11:00

Україна є країною з найменшим показником антисемітизму у Східній Європі – Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Jerusalem Post

10 вересня 2020 року - 09:01

Україна та Ізраїль сьогодні мають багато спільних викликів – Президент в інтерв’ю для The Jerusalem Post

10 вересня 2020 року - 08:30

Президент на презентації Стратегії розвитку Хмельниччини: Наші регіони мають не поступатися європейським країнам не лише за площею, а й за рівнем виробництва, інвестицій, зарплат та комфорту

9 вересня 2020 року - 20:16

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Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області
Робоча поїздка Президента України до Хмельницької області

9 вересня 2020 року - 13:12

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Президент України здійснить офіційний візит до Республіки Австрія

10 вересня 2020 року - 11:00

15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

У межах візиту заплановані переговори Глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

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