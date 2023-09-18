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Президент України зустрівся у Нью-Йорку з Президентом Кенії

19 вересня 2023 року - 19:59

Президент України зустрівся у Нью-Йорку з Президентом Кенії

На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Кенія Вільяма Руто.

Глава Української держави подякував Кенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую за підтримку наших людей і нашої країни. Хочу запросити вас і вашу команду відвідати Україну у зручний час. Ми маємо багато тем для обговорення. Для нас важлива підтримка в такий складний час війни. Бути сильними та чути ваші голоси підтримки», – сказав Президент.

Лідери обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників.

Також під час переговорів ішлося про підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Сторони обговорили конкретні кроки щодо створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.

Володимир Зеленський поінформував Президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.

Глави держав обговорили питання безпекової співпраці між Україною та Кенією.

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