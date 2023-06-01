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Президент України зустрівся в Молдові з Прем’єр-міністром Португалії

1 червня 2023 року - 21:33

Президент України зустрівся в Молдові з Прем’єр-міністром Португалії

У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Португальської Республіки Антоніу Коштою.

Глава держави подякував Антоніу Кошті за всебічну й послідовну військову, політичну та гуманітарну підтримку України з боку португальського уряду.

Зокрема, Президент відзначив готовність Португалії брати участь у навчанні українських пілотів.

«Допомога Португалії вкрай важлива для протидії агресії Росії та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський поінформував Антоніу Кошту про ситуацію на передовій і наслідки нещодавніх масованих ракетних ударів з боку Росії.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено майбутньому саміту НАТО у Вільнюсі. Президент наголосив, що максимально сильні й конкретні рішення саміту Альянсу важливі для зміцнення безпеки Європи та наближення завершення війни.

Глава держави висловив сподівання, що Португалія разом з іншими партнерами підтримає узгодження чіткого алгоритму щодо руху України до членства в НАТО.

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обговорили прогрес нашої країни на шляху євроінтеграції.

Співрозмовники обмінялися думками щодо подальших кроків з метою реалізації української формули миру та залучення до цього процесу Португалії, зокрема в контексті підготовки Глобального саміту миру.

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Робочий візит Президента України до Республіки Молдова

1 червня 2023 року - 11:39
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