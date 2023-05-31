Президент України зустрівся з актором Мішею Коллінзом, який став амбасадором United24 у напрямі «Гуманітарне розмінування»

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським актором Мішею Коллінзом, який відвідав Київ. Актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Гуманітарне розмінування».

Глава держави подякував актору за приєднання до команди амбасадорів. Він наголосив, що допомагати Україні з придбанням машин для розмінування – це велике й складне завдання, адже ця техніка дефіцитна у світі, а цикл її виробництва – довготривалий.

«Коли ми звільняємо від окупантів наші території, ми отримуємо багато проблем через заміновану місцевість. На сьогодні в нас понад 200 тисяч квадратних кілометрів замінованих територій. І ми відчуваємо великий дефіцит обладнання, щоб упоратися з такою великою територією», – розповів Володимир Зеленський.

Зі свого боку Міша Коллінз повідомив, що його товариш – британський журналіст і фотограф Джайлс Дьюлі – свого часу в Афганістані наступив на вибуховий пристрій і втратив обидві ноги та руку. Тож для нього допомагати в гуманітарному розмінуванні – це особисте питання.

Джайлс Дьюлі, який також був присутній на зустрічі, додав, що його фонд «Спадок війни» (Legacy of War Foundation) також збирає кошти на розмінування і вже став офіційним партнером платформи United24 у Великій Британії.

Міша Коллінз також зазначив, що розмінування територій, на яких відбувалися бойові дії, потребує багато часу. Інколи це може тривати десятиліттями.

«Навіть якщо війна в Україні закінчиться завтра, спадок війни залишатиметься, допоки вся земля не буде очищена від мін. Розмінування надзвичайно важливе. Тому що від вибухових пристроїв часто страждають діти та сім’ї, які йдуть у ліс збирають гриби», – сказав він.

Міша Коллінз наголосив, що надзвичайно наснажений брати участь у цьому проекті United24.

«Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії по всьому світу й привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала», – наголосив актор.

Окрім зустрічі з Президентом України, у межах візиту він відвідає Чернігівську область, де ознайомиться з роботою українських саперів.

Міша Коллінз походить із сім’ї родом із Київської області. Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово приїздив в Україну. Він активно підтримує нашу країну від початку повномасштабного російського вторгнення. На річницю війни він записав відеозвернення для United24 українською мовою.