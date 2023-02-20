Президент України зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США – членами Республіканської партії – на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Глава держави висловив подяку за те, що американські конгресмени відвідали Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.

«Це дуже потужний сигнал. Учора – візит Президента Байдена, сьогодні – зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну», – наголосив Володимир Зеленський.

Він подякував за потужну підтримку з боку обох палат і партій Конгресу, Президента США та всього американського народу: «Ми вдячні за всі ті кроки, які були зроблені, які були підтримані Президентом США й Конгресом. За пакети допомоги для нашої армії, наших військових на полі бою. І, звичайно, за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок російської агресії».

Глава держави детально поінформував конгресменів про ситуацію на передовій та злочини, що їх скоюють російські окупанти.

«Щойно мені повідомили, що вкотре був обстріляний Херсон. Знову загинули люди. Нам потрібна зброя, щоб зупинити ці злочини», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й наголосив, що український народ вірить у свою армію. Глава держави висловив переконання, що Україна здобуде перемогу у війні.

На прохання конгресменів Володимир Зеленський стисло поінформував про першочергові потреби Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці.

Президент окремо зупинився на важливості визнання Росії державою, відповідальною за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спеціального трибуналу щодо розгляду злочину агресії Росії проти України та спрямування заарештованих російських активів на відбудову нашої країни.

Глава держави подякував американським конгресменам за висловлену підтримку України та розуміння важливості посилення допомоги для того, щоб наша країна досягла перемоги над агресором.