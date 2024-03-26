Президент України зустрівся з делегацією парламенту Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Рійгікогу (парламенту) Естонії на чолі зі спікером Лаурі Хуссаром, яка перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави зазначив, що цей візит є черговим важливим сигналом підтримки України з боку Естонії в протистоянні повномасштабній російській агресії.

«Ми вдячні естонському керівництву й народу, який з нами з першого дня цієї трагедії, якою є повномасштабна війна. Важливо, що у вас чудові відносини з нашим спікером і ви мали серйозний дружній діалог. Ми дуже раді всіх вас бачити в Україні. Дякую», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський особливо привітав ініціативу Естонії щодо єдиного внеску партнерів розміром 0,25% ВВП на військову допомогу Україні.

Під час зустрічі було відзначено історичну промову Президента України в Рійгікогу 11 січня 2024 року, обговорено питання подальшої всебічної підтримки нашої країни з боку Естонії та інших партнерів, а також нагальні потреби нашої держави у відсічі загарбнику.

Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку України з боку Естонії на шляху до набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

Окрему увагу сторони приділили темі використання заморожених російських активів на користь України. Для України важливо, що Естонія працює над спрямуванням російських активів на користь захисту та відновлення життя в Україні. Зокрема, парламент Естонії в першому читанні ухвалив законопроєкт.

Співрозмовники обговорили прогрес у підготовці двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7.