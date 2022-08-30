Президент України зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, який очолить місію агентства на Запорізьку АЕС.

Глава держави високо відзначив прибуття місії МАГАТЕ, оскільки ситуація навколо атомної електростанції загострюється, а Росія, чиї війська незаконно перебувають на ЗАЕС, шантажує світ новою ядерною катастрофою.

«Існують ризики інцидентів на станції, зриву роботи ядерних реакторів, відключення блоків Запорізької АЕС від нашої мережі. На станції є російська зброя. Тому це – світова загроза», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що керівництво держави прагне, щоб місія МАГАТЕ на чолі з Рафаелем Гроссі знайшла можливість запобігти всім цим загрозам.

«Ми довіряємо вашим фахівцям», – сказав він.

«Запорізька АЕС розташована на території України, є й залишатиметься власністю нашої держави. Це має бути аксіомою для місії МАГАТЕ», – наголосив Володимир Зеленський і додав, що станція має бути повернута під контроль України.

Глава держави акцентував на важливості невідкладної демілітаризації Запорізької атомної електростанції.

«АЕС не те місце, де має бути розміщена зброя та вибухові речовини. Тільки шляхом демілітаризації станції можна усунути наявні ризики», – зазначив Президент.

Під час зустрічі було наголошено, що Рафаель Гроссі добре обізнаний із ситуацією навколо Запорізької АЕС.

Співрозмовники також були одностайні щодо важливості невідкладної організації візиту місії МАГАТЕ на найбільшу атомну електростанцію у Європі, оскільки будь-які інциденти на ній позначаться не лише на Україні, а матимуть глобальні наслідки.