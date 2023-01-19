Президент України зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який перебуває з робочим візитом у нашій країні.

Глава держави відзначив активну роль МАГАТЕ у вирішенні питань, пов’язаних із ядерною безпекою, що є вкрай важливим на тлі війни, розпочатої Росією проти нашої країни. Президент наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики російським агресором.

У цьому зв’язку Володимир Зеленський привітав розміщення інспекторів агентства на українських АЕС: «Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо».

Президент України висловив сподівання, що такі місії МАГАТЕ унеможливлять подальші обстріли українських АЕС з боку РФ.

Окрему увагу було приділено ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Глава держави відзначив важливість зусиль генерального директора МАГАТЕ, спрямованих на роз’яснення країнам – членам агентства порушень норм ядерної безпеки з боку агресора та доведення до світової спільноти необхідності якнайшвидшої деокупації Запорізької атомної електростанції.

Президент України також відзначив необхідність присутності інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС і наголосив на тому, що українська сторона робить усе для гарантування їхньої безпеки.

Володимир Зеленський окремо наголосив на важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх без винятку представників Росії. Президент акцентував, що Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ.

Під час зустрічі було домовлено продовжити взаємодію між Україною та агентством з метою подальшого посилення ядерної безпеки в нашій країні на тлі бойових дій, що тривають.