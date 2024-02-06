Президент України зустрівся з генеральним секретарем ОЕСР

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, який перебуває в нашій країні з візитом.

Глава держави відзначив практичні кроки ОЕСР у відповідь на агресію Росії проти України та подякував Організації й особисто Матіасу Корману за підтримку нашої країни.

«Ваш візит напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення – важливе свідчення солідарності з Україною», – зазначив Володимир Зеленський.

Було обговорено подальший процес набуття Україною повноправного членства в ОЕСР, питання роботи Офісу Організації в Україні та реалізації Програми ОЕСР для нашої держави.

Окрему увагу співрозмовники приділили реформуванню українського законодавства, зокрема в контексті взаємодії в межах участі України в Робочій групі ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях, а також приєднання нашої держави до цієї Групи як повноцінного учасника.

Президент порушив питання долучення ОЕСР до процесу реконструкції України, зокрема в частині експертної та консультаційної підтримки.

Співрозмовники також обговорили тему податкових стимулів для бізнесу та страхування ризиків для інвесторів в українську економіку.

Окремо Володимир Зеленський і Матіас Корман зупинилися на пошуку шляхів використання заморожених російських активів для відновлення України.