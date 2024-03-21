Президент України зустрівся з Генеральним секретарем Ради Європи та головуючою в Комітеті міністрів РЄ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич та головуючою в Комітеті міністрів Ради Європи, міністеркою закордонних справ Ліхтенштейну Домінік Гаслер, які перебувають з візитом у нашій країні.

Глава держави відзначив важливість заснування під егідою Ради Європи Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації, та відкриття сьогодні відповідного офісу в Києві.

«Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб Реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники обговорили посилення співпраці України та Ради Європи в питанні заснування спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти Української держави, зокрема в межах відповідної Core Group, до якої вже увійшли понад 40 держав.

Президент поінформував Марію Пейчинович-Бурич та Домінік Гаслер про зусилля та ініціативи України щодо повернення незаконно депортованих Росією українських дітей. Сторони домовилися активізувати співпрацю щодо створення відповідного міжнародно-правового інструменту.