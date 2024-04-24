Президент України зустрівся з канцлером казначейства Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський у середу зустрівся з канцлером казначейства Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Джеремі Гантом, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави подякував народові, уряду, Прем’єр-міністрові та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення.

«Високо цінуємо партнерство між нашими державами. Важливо, що першу угоду про співробітництво у сфері безпеки ми підписали саме зі Сполученим Королівством», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України також подякував за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів, який оголосили напередодні.

Глава держави відзначив рішення Великої Британії збільшити фінансування оборонних потреб уряду Сполученого Королівства до 2,5% ВВП.

«Дякую вам за такий крок, за рішення, яке не лише сприятиме допомозі Україні надалі, а й посилить безпеку у Європі. Воно дуже важливе. Було б добре, якби й інші європейські держави збільшили свої видатки на оборону. Це б суттєво зміцнило обороноздатність Європи перед лицем імовірних викликів», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що під час війни для нашої країни надзвичайно важлива фінансова підтримка економіки з боку Великої Британії.

Особливу увагу учасники розмови приділили санкційній політиці. При цьому наголосили на важливості розширення обмежувальних заходів проти Росії та унеможливлення обходу країною-агресоркою чинних санкцій.