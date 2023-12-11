Президент України зустрівся з лідерами обох партій у Сенаті США та сенаторами

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів у Конгресі США зустріч із лідером Демократичної партії в Сенаті Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

Глава держави зазначив, що ця зустріч є важливим підтвердженням підтримки України в її боротьбі за незалежність, свободу й демократію.

Президент поінформував сенаторів про військові завдання на середньострокову перспективу. Він акцентував, що й наступного року Україна тиснутиме на агресора, тому підтримка з боку США дуже важлива. Зокрема, було наголошено на потребі в далекобійній зброї.

Також ішлося про важливість посилення ППО України для зменшення можливостей Росії в повітрі, захисту цивільних громадян, критичної та зернової інфраструктури.

Як зазначив Володимир Зеленський, захист українських міст надзвичайно важливий для повернення людей, зростання економіки та якнайшвидшого досягнення економічної незалежності. Глава держави зауважив, що навіть в умовах війни цього року українська економіка зросла на 5%.

Відповідаючи на запитання сенаторів, Президент розповів про захист створеного Україною альтернативного «зернового коридору» від спроб Росії зірвати цивільне судноплавство та зростання обсягів перевезень.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна виконала всі свої зобов’язання перед Міжнародним валютним фондом і Європейською комісією.

Глава держави наголосив, що продовжить рішучу боротьбу з корупцією та роботу над суттєвим посиленням антикорупційної інфраструктури.