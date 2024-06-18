Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки – звернення Президента
Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки – звернення Президента

18 червня 2024 року - 21:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся з маршалком Сейму Республіки Польща

19 червня 2024 року - 14:56

Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій

19 червня 2024 року - 13:22

83% опитаних українців вважають безбар'єрність новою цінністю для суспільства – результати дослідження

19 червня 2024 року - 11:32

Андрій Єрмак обговорив із радником Президента ПАР підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

18 червня 2024 року - 22:41

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента в урочистостях з нагоди випуску офіцерів Національного університету оборони України
Участь Президента в урочистостях з нагоди випуску офіцерів Національного університету оборони України

18 червня 2024 року - 13:08

Перейти до всіх галерей

Президент України зустрівся з маршалком Сейму Республіки Польща

19 червня 2024 року - 14:56

Президент України зустрівся з маршалком Сейму Республіки Польща

 Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Республіки Польща Шимоном Головнею.

Глава держави подякував Польщі за всебічну допомогу Україні в протидії російській агресії та відзначив важливість підтримки Сеймом нашої країни.

«Дякую за польську адвокацію щодо українського майбутнього членства в ЄС. Ми справді відчуваємо цю підтримку з боку Польщі, і я сподіваюся на позитивне рішення Євросоюзу до кінця червня. Нам потрібна також ваша підтримка напередодні саміту НАТО», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті та про російський повітряний терор. Обговорили співпрацю для захисту українського неба.

Президент відзначив рівень співробітництва між парламентами двох країн та ініціативу щодо проведення в Білостоці саміту голів парламентів України, Польщі, Латвії, Литви й Естонії.

Окрему увагу приділили результатам Глобального саміту миру у Швейцарії, у якому взяв участь Президент Польщі Анджей Дуда, а також підготовці до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Версія для друку