Президент України зустрівся з міністеркою закордонних справ Румунії

Президент України Володимир Зеленський прийняв міністерку закордонних справ Румунії Оану-Сільвію Цою. Це її перший візит в Україну після вступу на посаду.

«Раді вітати вас. Це сильний сигнал для всіх наших людей і, що важливо, дуже чіткий сигнал. Ми пишаємося, що маємо такі хороші відносини між нашими народами», – сказав Глава держави.

Оана-Сільвія Цою зазначила, що приїхала до України з меседжем про незмінну дружбу між двома країнами, який переказали Президент та уряд Румунії.

«Ми розуміємо, що ваша боротьба дає безпеку всьому нашому регіону, і дуже за це вдячні», – наголосила вона.

Володимир Зеленський подякував за військову та політичну підтримку з боку Румунії від самого початку війни, за послідовну позицію щодо вступу України до ЄС і НАТО та зміцнення української ППО.

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію в регіоні. Президент поінформував про посилення російських обстрілів, зокрема про удар по Одещині, неподалік кордону з Румунією, у ніч на 6 серпня. Глава держави привітав рішення румунського парламенту дозволити своїм військовим збивати російські цілі, які залітають у повітряний простір Румунії.

Президент України та очільниця МЗС Румунії приділили окрему увагу дипломатичним крокам заради закінчення війни та спільній із партнерами роботі.

Також ішлося про продовження та розширення програм тренування українських військових у Румунії – пілотів F-16 і морських піхотинців.

Серед інших тем обговорення – рух України та Молдови до ЄС і розвиток двосторонніх відносин, передусім спільні інфраструктурні та енергетичні проєкти. Україна та Румунія працюватимуть над розвитком сполучення в регіоні, зокрема з іншими партнерами з Південно-Східної Європи, щоб зближувати країни, людей та бізнеси.

Глава держави передав запрошення Президенту Румунії Нікушору Дану приїхати в Україну з візитом.