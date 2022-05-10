Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ Нідерландів та Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок і міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою, які відвідують нашу країну.

Глава держави високо оцінив усебічну підтримку, яку Нідерланди та Німеччина надають Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Особисті візити до Києва – важливий жест солідарності з Україною з боку ваших держав – наших союзників і партнерів», – наголосив Володимир Зеленський.

Ключова увага під час зустрічі була приділена подальшій практичній підтримці України з боку Німеччини та Нідерландів у боротьбі з російською агресією, зокрема у сфері оборони.

«Ми маємо досягти перемоги в боротьбі за спільні цінності. Саме спільними зусиллями з європейськими партнерами, європейською родиною ми можемо перемогти. Захистити наших громадян, наші території», – наголосив Президент України.

Глава держави відзначив чітку позицію Нідерландів і Німеччини в питанні посилення санкцій ЄС проти РФ. Він висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ЄС стосовно Росії, який містить нафтове ембарго, буде невідкладно схвалений.

Також відбувся предметний обмін думками з питань європейської інтеграції України. Володимир Зеленський подякував за високий рівень суспільної підтримки в Нідерландах та Німеччині членства нашої країни в ЄС і наголосив, що невідкладне надання статусу кандидата на членство стане визнанням внеску України та українців у захист європейських цінностей.

Під час зустрічі також обговорили питання економічної підтримки нашої держави в умовах російської агресії. Президент запропонував Нідерландам і Німеччині долучитися до відбудови України, зокрема в межах ініціативи щодо патронату над українськими регіонами чи секторами економіки.

Глава держави окремо наголосив на важливості розробки міжнародного плану повоєнного відновлення України на зразок історичного Плану Маршалла.