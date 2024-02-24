Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Маємо бути в єдності, як цього вимагає наша з вами спільна перемога – звернення Президента України до лідерів G7
Маємо бути в єдності, як цього вимагає наша з вами спільна перемога – звернення Президента України до лідерів G7

24 лютого 2024 року - 19:28

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України зустрівся з міністром оборони Швеції

24 лютого 2024 року - 20:09

Маємо бути в єдності, як цього вимагає наша з вами спільна перемога – звернення Президента України до лідерів G7

24 лютого 2024 року - 19:26

Попри всі складнощі Україна ставатиме тільки сильнішою разом зі своїми партнерами у вільному світі – Президент після зустрічей з Урсулою фон дер Ляєн, Джорджею Мелоні, Джастіном Трюдо та Александром Де Кроо

24 лютого 2024 року - 19:05

Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Італією

24 лютого 2024 року - 17:58

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президенткою Європейської Комісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії
Зустріч Президента України з Президенткою Європейської Комісії та головами урядів Італії, Канади та Бельгії

24 лютого 2024 року - 15:03

Перейти до всіх галерей

Президент України зустрівся з міністром оборони Швеції

24 лютого 2024 року - 20:09

Президент України зустрівся з міністром оборони Швеції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Королівства Швеція Полом Йонсоном, який прибув із візитом до нашої країни в день другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії.

Глава держави зазначив, що візит очільника оборонного відомства Швеції є важливим знаком солідарності його країни з Україною.

«Сьогодні день початку цієї трагедії, і для нас дуже важливо, коли наші друзі перебувають тут», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом. До нього увійшли пріоритетні на сьогодні артилерійські снаряди, системи ППО, протитанкова зброя. Швеція також зробила внесок у практичне наповнення морської коаліції.

Під час зустрічі було обговорено перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

Володимир Зеленський також високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

Версія для друку