Президент України зустрівся з міністром закордонних справ Норвегії

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Норвегія Еспеном Бартом Ейдом, який перебуває з візитом в Україні.

Глава держави поінформував про поточну безпекову ситуацію в країні, зокрема про посилення масованих ракетних обстрілів критичної інфраструктури з боку держави-агресорки РФ. Президент подякував Норвегії за вагомий внесок у зміцнення оборонних спроможностей Сил оборони України.

Співрозмовники відзначили успішне завершення двосторонніх переговорів щодо укладення угоди про безпекові гарантії. Домовилися, що лідери двох держав підпишуть цей стратегічний документ за найближчої нагоди.

Окремо обговорили ситуацію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони України, обмінялися думками щодо можливих напрямів розширення допомоги з боку Норвегії в цьому питанні.

Володимир Зеленський подякував норвезькій стороні за значну військову та гуманітарну допомогу на суму близько 7,1 млрд дол. США, яку Україна отримує в межах багаторічної програми ім. Ф. Нансена на 2023–2027 рр.

«Розраховуємо на підтримку уряду Норвегії та Стортингу в ухваленні рішення щодо значного розширення обсягу допомоги Україні в межах цієї програми», – відзначив Президент.