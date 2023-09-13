Президент України зустрівся з міністром земель, інфраструктури та транспорту Республіки Корея

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром земель, інфраструктури та транспорту Республіки Корея Вон Хі Рьоном, який перебуває в Україні з візитом на чолі делегації корейського уряду та бізнесу.

Глава держави високо оцінив плідний розвиток двостороннього діалогу після візитів першої леді Олени Зеленської до Кореї у травні та Президента Республіки Корея Юн Сок Йоля в Україну в липні.

Володимир Зеленський висловив подяку корейській стороні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та ухвалені рішення щодо надання вагомої практичної допомоги нашій країні.

«Вдячний за рішення уряду Республіки Корея щодо виділення Україні фінансової підтримки розміром 2,3 мільярда доларів США на відбудову та відновлення. Це дасть відчутний поштовх для розвитку української інфраструктури», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав представників корейського бізнесу до активної роботи на українському ринку та участі в реалізації проектів у сферах розвитку атомної та відновлюваної енергетики, машинобудування, автомобільної промисловості, видобутку літію, нафтопереробки, «зеленої» металургії, залізничного транспорту, водних ресурсів та місцевої інфраструктури.

«Ми маємо значний інтерес до реалізації проектів у сфері енергогенерації, розвитку та посилення транзитних спроможностей, зокрема залізничного транспорту, розвитку мережі швидкої залізниці для сполучення з європейськими країнами», – заявив Володимир Зеленський.

Вон Хі Рьон запевнив у незмінній підтримці України з боку Республіки Корея в захисті її свободи й суверенітету та зазначив, що його візит до Києва разом із корейським бізнесом демонструє цю підтримку. Міністр висловив переконання, що двостороння співпраця може бути розширена у різних сферах спільних інтересів.

«Мені дуже боляче бачити, що український народ зараз переживає такі важкі часи. Ми за мир та захист суверенітету України. Також маємо протидіяти незаконному вторгненню Росії», – зазначив він.

У присутності Президента України й міністра земель, інфраструктури та транспорту Кореї було підписано Угоду між урядом України та урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Угода передбачає можливість надання пільгових кредитів для реалізації проектів в Україні за участю корейських компаній. З українського боку документ підписала перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко, з корейського – Посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.