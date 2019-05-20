Президент України зустрівся з представниками бізнесу Канади

Президент Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну. Про це Глава держави заявив у Торонто третього липня, під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada.

«Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні призначене нове керівництво СБУ, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб.

«Їхнє головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на «білий» бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами», – наголосив Глава держави.

На переконання Володимира Зеленського, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже у 10 мільярдів доларів США на рік.

«Нам потрібні справедливі суди. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Наша команда готує для цього окремий план», – зауважив Президент.

Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Глава держави назвав ІТ, виробництво «зеленої» енергії та видобуток корисних копалин.

Зокрема, канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові.

«Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проектів у основних містах, де сконцентрований ІТ-бізнес та відповідні університети», – підкреслив Президент.

За словами Володимира Зеленського, особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуться першочергово.

Також Глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні.

«Як Президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проекту та захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда», – констатував Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ та Світовим банком.

«Не маю жодного сумніву в їхній підтримці», – зазначив він.