Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента
Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:12

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

23 жовтня 2025 року - 15:09

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

У Брюсселі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Глава держави поінформував про наслідки російських ударів по енергетичних об’єктах України. Чехія може надати допомогу. Ця країна вже постачає та встановлює когенераційне обладнання на українських підприємствах, передала дизель-генератори для Кривого Рогу, газові обігрівачі та станції очищення води для Марганця і Нікополя.

Президент і Прем’єр-міністр також говорили про реалізацію спільних оборонних проєктів, ініціативи щодо посилення захисту українського неба.

Володимир Зеленський і Петр Фіала мають спільну позицію: санкції та заморожені російські активи мають бути спрямовані на підтримку України, її захист та оборону.

Прем’єр-міністр Чехії подарував Президенту синьо-жовту прикрасу із застібкою, яку семирічна чеська дівчинка зробила власноруч на знак підтримки та солідарності з Україною.

Глава держави подякував Петру Фіалі за всі особисті зусилля, спрямовані на підтримку України, українців та нашої стійкості, за продуктивні відносини між Україною та Чехією й завжди тепле ставлення до українського народу під час перебування на посаді Прем’єр-міністра.

Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47
