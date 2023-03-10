Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Фінляндії, яка прибула до нашої держави з візитом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Санною Марін, яка прибула до нашої країни з візитом.

«Сьогодні в Києві справжній друг України й захисниця вільної Європи – Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін. Передусім хочу подякувати пані Прем’єр-міністру за те, що ми сьогодні разом ушанували памʼять захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну, і памʼять нашого Героя Дмитра Коцюбайла, «Да Вінчі», з яким Україна сьогодні прощається», – сказав Президент під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із головою фінляндського уряду в Києві.

Глава держави також зауважив, що перед зустріччю з ним Санна Марін відвідала поранених українських військових, які проходять лікування в одному з київських шпиталів.

«Дуже важливо, що ми однаково поважаємо героїзм наших воїнів, які своїм життям захищають свободу в нашій державі й у всьому світі», – зазначив Президент України.

Ключовими темами переговорів лідерів у Києві були оборона й безпека.

Володимир Зеленський висловив подяку Фінляндії за надані нашій країні оборонні пакети підтримки, а також за дієву участь у танковій коаліції.

«Впевнений, що й надалі ми посилюватимемо цю сферу нашої взаємодії заради інтересів обох народів, нашої незалежності й суверенітету – України, Фінляндії та наших європейських сусідів», – сказав він.

Сторони також обговорили питання посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

«Важливо спільно завадити державі-терористу в її намаганнях обходити санкції Євросоюзу через торгівлю з третіми країнами. Передусім це стосується товарів, які важливі для ВПК держави-терориста та інших її галузей, що безпосередньо підтримують та спонсорують війну, агресію Росії», – наголосив Президент.

Він подякував Фінляндії за надану Україні допомогу після ракетних ударів по українській енергетиці, зокрема за передачу обладнання, що справді важливе для людей.

Глава держави також наголосив на важливості тиску на всіх юридичних і фізичних осіб країни-терориста, які беруть участь в атаці на енергосистему України, у ракетній програмі, а також на суб’єктів інших держав, які допомагають Росії здійснювати ракетний терор.

«Ми повинні прийти до того, що глобальні санкції мають бути запроваджені й повністю заблокують будь-які можливості відновлювати ракетний потенціал Російської Федерації, отримувати нові дрони, нові технології тощо», – заявив Володимир Зеленський.

Також під час переговорів у Києві йшлося про притягнення держави-терориста до відповідальності.

«Я дякую Фінляндії за приєднання до основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України, засудження цієї агресії. Дякую й за цілком практичний внесок у розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, за підтримку зусиль Міжнародного кримінального суду та наших зусиль у Європейському суді з прав людини. Разом ми маємо забезпечити справедливість для всіх, хто постраждав від агресії, російської окупації, та покарати агресора й кожного російського вбивцю за зроблене», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський і Санна Марін також докладно обговорили питання відновлення нашої країни після перемоги.

«Для нас сьогодні важлива не лише відбудова цілих галузей, а й допомога нашим людям. Ми говоримо про школи, університети, про домівки для українців. І я вдячний, що пані Прем’єр-міністр погодилася відвідати одну зі шкіл після нашої зустрічі в місті Ірпені», – зазначив Глава держави.

Крім того, як наголосив Президент, Україна цінує підтримку з боку Фінляндії міжнародних ініціатив, зокрема гуманітарної програми Grain from Ukraine.

«І, звичайно, я вдячний за готовність працювати разом з нами над імплементацією пунктів української формули миру. Сьогодні це питання також порушувалося. В цьому контексті ми обговорили протистояння екоциду, який влаштувала Російська Федерація. Фінляндія готова до координації разом з іншими партнерами у виконанні цього пункту формули», – повідомив Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку України на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО.

Президент наголосив, що новий оборонний пакет Фінляндії для України – це те, що посилює нас на полі бою – полі нашої перемоги.

Зі свого боку Санна Марін зазначила: нещодавно Фінляндія надала Україні 14-й пакет оборонної допомоги, який містить важке озброєння. Вона наголосила, що її країна й далі підтримуватиме Україну.

Також, за її словами, Фінляндія виділила пакет підтримки для освітньої галузі, допомагає енергетичним обладнанням.

Санна Марін зауважила, що Фінляндія увійшла до кола країн, які мають забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії проти України, та підтримує створення в Гаазі міжнародного центру для обвинувачення й переслідування за злочини агресії.

«Ми підтримуємо формулу миру Президента Зеленського й хочемо, щоб цей план почав працювати. Лише тривалий мир може дати нашій родині європейських країн, євроатлантичній родині спокій і добробут. Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна із союзних держав Альянсу», – сказала Санна Марін.

За її словами, Фінляндія також підтримує боротьбу з корупцією в Україні, щоб можна було рухатися в бік європейської інтеграції, і готова надавати всю необхідну допомогу.

«Я дуже рада зустрітися сьогодні особисто з паном Президентом Зеленським у Києві. Ви – символ мужності, хоробрості й перспективи кращої майбутньої Європи», – резюмувала голова уряду Фінляндії.

У межах візиту Санни Марін до України було підписано низку документів. Зокрема, віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков і міністр навколишнього середовища та зміни клімату Фінляндської Республіки Марія Огісало підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та Фінляндії.

Ще один Меморандум про взаєморозуміння підписали міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець і Марія Огісало.