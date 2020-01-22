Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Держави Ізраїль зустрівся в Єрусалимі з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.



Сторони підтвердили обопільний намір розвивати двосторонній політичний діалог.



Було також відзначено наявний потенціал для активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем. Володимир Зеленський висловив сподівання на якнайшвидше набуття чинності двосторонньою Угодою про вільну торгівлю, яку Україна ратифікувала у серпні 2019 року.



Окрему увагу Глава Української держави приділив ситуації з численними відмовами громадянам України у в’їзді до Ізраїлю.

«Вирішення цього питання має залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн. Сторони мають продовжити спільну роботу з метою остаточного врегулювання ситуації вже найближчим часом», – наголосив Президент.