Президент України зустрівся з Прем'єр-міністром Люксембургу в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з Прем'єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Ксав'є Бетелем, який перебуває в нашій країні з візитом.

«Цей візит дуже важливий для нас, для мене особисто. Він підтверджує: бути зараз в Україні, бути зараз з Україною – це бути на світлому боці історії, якою б складною вона не була», – зауважив Глава Української держави.

Володимир Зеленський висловив подяку Прем’єр-міністру Люксембургу за допомогу, яку його країна та він особисто надає Україні з перших днів повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

«Ми були на постійному зв’язку, і Люксембург нам постійно допомагав… Я дуже вдячний від імені нашого народу, і я скажу детально: 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям», – зауважив Президент.

Як повідомив Володимир Зеленський, під час зустрічі в Києві сторони обговорили питання стосовно допомоги українцям, які знайшли прихисток у Люксембурзі після початку війни.

«Ми обговорювали, як живеться нашим дітям, сім’ям, школярам, яких Люксембург дуже тепло приймає. Вдячний за те, що вони відчувають себе вдома, але вдома тимчасово, тому що для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України повернулися додому, адже треба після війни відновлювати нашу державу», – зазначив він.

Лідери розглянули питання відновлення України. Більш докладно тема відбудови обговорюватиметься цьогоріч у липні на конференції в Лугано (Швейцарія), і Люксембург буде долучений до цієї тематики.

«Також ми детально обговорили санкційну політику проти російської держави. Виклики, які пов’язані з блокуванням Чорного й Азовського морів з боку російського флоту, що призводить і точно призведе до дефіциту харчової продукції у світі, особливо для країн Азії, Африки, деяких європейських держав. Виходи з цього колапсу, з цього нахабства ми також обговорювали», – повідомив Глава Української держави.

Володимир Зеленський відзначив, що свій візит до України Прем’єр-міністр Люксембургу розпочав з відвідання деокупованих містечок Київщини й поділився своїми відчуттями від побаченого.

«Хочу подякувати за ту допомогу, підтримку – гуманітарну, збройну і, головне, – людську – наших громадян з боку Люксембургу й особисто Прем’єр-міністра. Ви завжди в нас бажаний гість», – сказав Президент України.

Зі свого боку Ксав’є Бетель наголосив, що його візит є підтвердженням солідарності Люксембургу з Україною. Він заявив, що Герцогство підтримуватиме нашу державу і під час боротьби з російською агресією, і в часи відновлення після війни.

«Люксембург робить усе, що може, щоб допомогти Україні. На гуманітарному, на фінансовому рівнях. Також важливою є моральна підтримка. Я хочу сказати українцям, що їхнє майбутнє – поряд з нами, і воно будуватиметься разом, спільно», – зазначив Ксав’є Бетель.

Прем’єр-міністр розповів, що після ознайомлення з висновком Європейської комісії щодо заявки України на отримання статусу кандидата в члени ЄС його країна радила іншим членам Євросоюзу підтримати рішення на користь України.

«Я думаю, що буде рішення, яке стане не тільки потужним сигналом для вас, а й для нас. Це не лише наслідок війни проти України, це захист наших цінностей, за які загинуло вже стільки людей», – переконаний він.

Ксав’є Бетель зазначив, що його вразило побачене в Бучі, Бородянці та Ірпені, зокрема зруйновані будівлі, мости та людські життя. Він наголосив на важливості надання Україні необхідної зброї, щоб наша держава могла захистити себе й досягти перемоги у війні.