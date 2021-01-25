Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Об’єднаних Арабських Еміратів

У межах офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів у місті Дубаї Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони, Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

Під час розмови сторони окреслили пріоритетні напрями співпраці між Україною та ОАЕ, обговорили шляхи поглиблення двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Володимир Зеленський зупинився на розвитку інфраструктури й закликав ОАЕ інвестувати в цю галузь в Україні.

Окрема увага була приділена питанням боротьби з наслідками поширення коронавірусної інфекції та впливу карантинних заходів на економіки країн.

Глава Української держави наголосив, що підвищена увага керівництва України та ОАЕ до пріоритетних напрямків двосторонньої співпраці свідчить про існування політичної волі й надалі розвивати та поглиблювати конструктивне, взаємовигідне співробітництво в інтересах українського та еміратського народів.

Зі свого боку Мухаммад бін Рашид Аль Мактум зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри та взаємоповаги. Він відзначив відвідання Президентом виставки «Експо-2020» і наголосив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.