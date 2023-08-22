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Усе в нашій державі має стати помічником ветерана, як сьогодні є помічником воїна – звернення Президента до учасників VI Міжнародного ветеранського форуму
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Робочий візит Президента Володимира Зеленського до Грецької Республіки

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Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Північної Македонії

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Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Північної Македонії

На полях саміту Україна – Балкани в Афінах Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським.

Глава держави подякував очільнику уряду Північної Македонії за незмінну й принципову підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою. Президент звернув увагу на нарощування виробництва Росією ракет із використанням західних компонентів.

Володимир Зеленський подякував Димитару Ковачевському за оборонну підтримку, зокрема підготовку нового пакету допомоги. Сторони обговорили розвиток подальшої співпраці між державами у сфері оборони.

Лідери зазначили, що інтеграція у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і погодилися координувати зусилля на цьому шляху.

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Робочий візит Президента Володимира Зеленського до Грецької Республіки

21 серпня 2023 року - 19:08
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