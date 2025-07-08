Президент України зустрівся з Президентом Італії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.

Глава Української держави зазначив, що ця зустріч є підтвердженням щирої дружби та взаємної поваги між українським та італійським народами.

«Дякую за ваші слова на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Хочу подякувати всьому народу Італії, Прем’єр-міністру, вам, шановний пане Президенте, за надану нашій країні допомогу. І за принципове визнання того, що ця війна, яку приніс Путін, є великим злом», – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна робить усе можливе для досягнення справедливого та стійкого миру. Натомість РФ відкидає будь-які конструктивні пропозиції та демонструє лише бажання продовжувати свою агресію. Тому просування до миру можливе виключно завдяки посиленню санкцій і тиску на Росію та зміцненню оборонних спроможностей України.

Президенти обговорили підтримку зусиль України щодо повернення незаконно депортованих до РФ українських дітей.

Також під час зустрічі йшлося про запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Глава держави закликав Італію ратифікувати Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, щоб Італія брала участь у всіх цих зусиллях і трибунал міг розпочати роботу вже найближчим часом.

Володимир Зеленський окремо подякував Італії за організацію міжнародної Конференції з питань відновлення України. За його словами, відбудова нашої країни має стати водночас її глибокою трансформацією. Україна зацікавлена в участі італійського бізнесу у відновленні країни.

Президент Італії відзначив, що понад 500 італійських компаній завтра братимуть участь у Конференції з питань відновлення України. Будуть конкретні домовленості та рішення.

Глави держав обговорили шлях України в ЄС, зокрема виконання Україною всіх умов для відкриття переговорів про вступ, залучення партнерів до перемовин про мир, необхідність більшого тиску на Росію, щоб позбавити агресора економічних інструментів для ведення війни.