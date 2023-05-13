Президент України зустрівся з Президентом Італії в Римі

У межах офіційного візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.

Глава Української держави висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності.

«На жаль, не маю часу, щоб потиснути руку кожному й кожній, обійняти, подякувати за ту підтримку, яку з першого дня повномасштабної агресії Італія надавала Україні, нашим людям, переміщеним особам, подякувати за таке тепле ставлення до українців», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував за комплексну допомогу, яку наша країна отримує від Італії.

«Ми надзвичайно вдячні Італії за важливу військову допомогу, яка дає Україні змогу протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський висловив сподівання на подальшу всебічну підтримку з боку Італії. Крім того, він відзначив необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на країну-агресора, зокрема завдяки новим санкціям.

«У цій війні Італія була й залишається на правильному боці, на боці правди. Ми рухаємося в напрямку перемоги. Бо перемога – це і є мир для нашої держави. Я впевнений, що суспільство Італії повністю поділяє наше ставлення, нашу справедливу боротьбу проти неспровокованої війни Росії», – сказав Президент.

Лідери двох країн окремо обговорили зусилля України з метою відновлення миру на основі української формули миру.

«Високо ціную готовність Італії долучитися до реалізації нашої формули миру. Розраховую на участь Італії у Глобальному саміті миру, який буде проведено цього року», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава Української держави також високо оцінив підтримку Італією міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Він окремо подякував за підтримку з боку Італії відповідної роботи Міжнародного кримінального суду, а також за участь у Керівній групі зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.