Президент України зустрівся з Президентом США Дональдом Трампом

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Зустріч відбулася віч-на-віч у соборі Святого Петра, куди обидва лідери приїхали для участі в месі, присвяченій ушануванню пам’яті Папи Римського Франциска.

Президенти обговорили низку важливих та актуальних питань. Україна розраховує на результат щодо озвучених речей: захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни.

Володимир Зеленський зазначив, що це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо спільні результати будуть досягнуті, та подякував Дональду Трампу.