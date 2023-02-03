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Президент України зустрівся з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі

3 лютого 2023 року - 20:51

Президент України зустрівся з віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віце-прем’єр-міністром, міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком.

Глава держави подякував очільнику польського оборонного відомства за всебічну підтримку з боку Польщі у протидії агресії Росії та солідарність польського народу з українцями.

Володимир Зеленський високо оцінив відносини справжнього стратегічного партнерства між двома країнами, а також результативну взаємодію на всіх рівнях.

Президент відзначив лідерство Польщі в питаннях безпекової допомоги Україні та важливу роль Варшави у започаткуванні танкової коаліції завдяки рішенню про передачу Україні роти бронемашин Leopard 2.

«Дякую за конкретні й вагомі кроки, які робить Польща, щоб зміцнити наші Збройні Сили», – наголосив він.

Глава держави висловив сподівання, що досягнуті домовленості щодо постачання Україні західної бронетехніки вже незабаром дадуть перші результати. «Створення танкової коаліції – це не лише про посилення ЗСУ, а й про прискорення звільнення українських територій. Вдячний за вагому підтримку Польщі в цій справі», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував Маріуша Блащака про ситуацію на фронті та потреби українських захисників для стримування наступу агресора. Було обговорено подальші спільні кроки з метою зміцнення обороноздатності сил оборони України, зокрема в контексті підготовки до наступного засідання союзників у форматі «Рамштайн».

Володимир Зеленський вручив міністру національної оборони Польщі орден «За заслуги» І ступеня, яким його було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

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