Президент України зустрівся з віцепрезиденткою США

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, яка очолює американську делегацію на Саміті.

Глава Української держави подякував Президенту США Джозефу Байдену та його команді за підписану в Італії двосторонню безпекову угоду, а також – Конгресу США, обом партіям і палатам, за ухвалення пакета допомоги для нашої країни цьогоріч у квітні.

«Путін намагається розширити війну та зробити її ще кривавішою. Але разом з Америкою та всіма партнерами ми захищаємо життя наших людей і відкриваємо нові можливості для дипломатії», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський також подякував Сполученим Штатам за підтримку Саміту миру та Камалі Гарріс – за участь у заході.

«Україна завжди вірила в силу дипломатії. Війна – це не наш вибір, це вибір Путіна. На сьогоднішньому Саміті миру ми зробимо все можливе, щоб почати шлях до справжнього миру через дипломатію. Допомога Сполучених Штатів у наближенні миру є справді життєво важливою. Дякую вам», – сказав він.

Під час зустрічі обговорили динаміку надходження озброєнь з оголошених пакетів допомоги на поле бою, комплектування бригад, ситуацію на фронті, зокрема на Харківщині, та перебіг виконання домовленостей щодо додаткових систем Patriot.

Камала Гарріс наголосила, що США й надалі захищатимуть демократичні цінності та протистоятимуть диктаторам.

«Я тут, у Швейцарії, щоб разом з Україною та лідерами з усього світу продемонструвати підтримку справедливого й тривалого миру для України», – зазначила віцепрезидентка Сполучених Штатів.

Камала Гарріс також повідомила, що США виділять понад 1,5 млрд дол. на гуманітарні та енергетичні потреби України. Зокрема, 824 млн дол. – на подолання найнагальніших викликів в енергетиці, включно з ремонтом інфраструктури, 379 млн дол. – на забезпечення їжею, водою, притулком та інші гуманітарні послуги, ще 300 млн – на громадську безпеку, включно з підтримкою всіх правоохоронних органів.